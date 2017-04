Jean-Louis Chiyana remporte le GP Ligue provinciale de cyclisme de l’ex-Katanga à Likasi

Likasi, 24 avril 2017 (ACP).- Le cycliste Jean-Louis Chiyana remporte, en circuit fermé, le GP Ligue provinciale de cyclisme de l’ex-Katanga organisé à Likasi par l’Entente de cyclisme de Likasi (ECYLIK).

Cette épreuve s’est déroulée au quartier Nkolomoni, à Likasi, en un circuit fermé de 6 Km, soit un total de 90 Km. 22 coureurs dont 4 juniors venant des ententes de cyclisme de Lubumbashi, Kipushi, Kolwezi et Likasi ainsi que deux coureurs de la ville de Goma, au Nord-Kivu, à savoir Alain Mupap et Mumbere Chance, ont pris part à cette course.

Selon le 3ème vice-président du comité de la Ligue de cyclisme du Katanga, Me Kadima cette course a été organisée en vue de réveiller les férus de la bécane et préparer les athlètes aux prochaines échéances internationales.

Il a annoncé un stage bloqué des coureurs à Likasi en prévision d’un autre stage en Afrique du Sud, avant le Tour cycliste international de la RDC, prévu en juin prochain. Auparavant, Adelin Beya Muhiya a fait l’autopsie de cette discipline dans la ville de Likasi en relevant les difficultés logistiques liées à la pratique de ce sport. Il a lancé un appel aux athlètes et aux hommes de bonne volonté en vue de redynamiser cette discipline sportive.

Le représentant du bourgmestre de la commune de Kikula, à Kolwezi, Ngeleka, a lancé, quant à lui, un appel aux habitants de Nkolomoni pour continuer à protéger les infrastructures routières qui ont permis l’organisation de cette course cycliste.

Le classement de cinq premiers coureurs s’établit comme suit : 1. Jean-Louis Chiyana, 2. Mumbere Chance (Goma), 3. Elie Kaba (Kipushi), 4. Loïc Chiyana (Likasi), 5. Hériter Mulongo (Lubumbashi). ACP/FNG/Kayu/May