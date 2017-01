Jem Ndindendo-Chicago, Boss-Mweka et SSM-Genat jeudi à l’EUFKIN-Lipopo

Kinshasa, 31 janv. 2017 (ACP).- Les rencontres FC Jem Ndindendo-FC Chicago, AS Boss-FC Mweka et FC SSM-FC Genat, sont au programme, jeudi au terrain municipal de Mont Ngafula, de la 10ème journée en retard du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo.

Au terrain Salongo dans la commune de Limete, OFC de Lemba matchera José FC et le FC Espoir de Mandela se mesurera avec DCK, avant que le FC Mono Foot affronte le RC Mont Ngafula. Ci-après les autres combinaisons de la même journée : FC AJK-AS La Montagne, AS Balayi-Cefob, Ngolu AC-AC Fatundu TB et SC Mangale-FC Selma. ACP/Mat/May