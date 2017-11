Jem Ndindendo surclasse Ndjoko Sport (3-0) à l’EUFKIN-Lipopo

Kinshasa, 19 nov. 2017 (ACP).- L’AS Jem Ndindendo a surclassé le FC Ndjoko Sport sur la marque de 3-0, samedi au terrain Tumba de la commune de Mont Ngafula, dans le cadre de la 5ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo.

Au terrain Salongo dans la commune de Limete, le RC Lemba a dominé Ngolu AC sur le score de 3-1 et le FC God’s OWN Team pour sa part, a courbé l’échine devant le CS Les As par 1-2.

Par ailleurs, les autres combinaisons de la même journée ont donné les résultats suivants : OC Dumez-AJ Vainqueurs 1-0, FC Ague-AFC Selma 2-1, TJ Forum-FC Mont Amba 1-0 et SC Limete-AC Etomat 2-2.