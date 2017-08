Les jeunes congolais invités à être artisans de la paix

Kinshasa, 13 Août 2017 (ACP).- La ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maguy Kiala a invité, samedi, les jeunes congolais à être des artisans de la paix et non du désordre, dans son adresse à la Nation, à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année.

S’appuyant sur le thème de l’année : « Les initiatives des jeunes pour la restauration de la paix », elle a appelé les leaders des associations, mouvements et ONGs des jeunes à l’auto-prise en charge en s’adonnant notamment à l’ l’entrepreneuriat citoyen et à l’apprentissage des métiers rémunérateurs pour se défaire des manipulations politiciennes.

Le gouvernement, a-t-elle indiqué, envisage de former un type des jeunes congolais, intellectuels et responsables à travers son programme d’initiation à la nouvelle citoyenneté. Elle a aussi évoqué le projet du gouvernement de restructuration du conseil national de la jeunesse qui servira de courroie de transmission entre le ministère et les structures des jeunes et de cadre de concertation regroupant toutes les catégories des jeunes y compris ceux appelés communément « Kuluna ».

Le ministère de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, a affirmé la ministre Maguy Kiala, a pris des dispositions pour faciliter aux jeunes l’obtention des documents appropriés dans l’exercice de leur métier et la récupération de certains sites des jeunes spoliés et leur occupation dans l’agriculture, l’élevage et l’apprentissage des métiers. ACP/Kayu/Wet