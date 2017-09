Les jeunes de la commune de Lemba appelés à œuvrer pour le développement de leur municipalité

Kinshasa, 14 Sept. 2017 (ACP).- Le bourgmestre de la commune de Lemba, Toussaint Kaputu, a appelé, jeudi, les jeunes de sa juridiction à œuvrer pour le développement et l’émergence de leur municipalité, lors de la cérémonie d’installation officielle des comités de conseils des jeunes.

Toussaint Kaputu qui a lancé cet appel en présence des présidents et des coordonnateurs des associations des jeunes a indiqué que cette cérémonie avait pour objectif de faire connaitre à la jeunesse de Lemba les structures sensées les encadrer et leurs animateurs dans les treize quartiers que compte cette commune.

Ces structures, a-t-il dit, vont représenter et défendre les intérêts des jeunes auprès des autorités municipales, ajoutant que ceux-ci seront consultés dans la prise de décisions liées aux activités et à la vie de la jeunesse dans leurs quartiers respectifs, en particulier, et dans la commune en général.

Le bourgmestre a soutenu que ce comités de conseil des jeunes auront également pour mission de mener ensemble avec les chefs des quartiers et les jeunes, des actions qui vont contribuer au développement et à l’assainissement, citant, en outre, leur implication dans la lutte contre les antivaleurs dominées par la présence du banditisme urbain communément appelé «Kuluna».

Ceci, a-t-il soutenu, est la preuve de l’implication du pouvoir public dans le vécu quotidien et l’épanouissement de sa population, surtout la jeunesse, «une tranche d’âge à ne pas négliger pour ses potentialités énergétiques utiles pour l’émergence de la RDC».

L’autorité municipale les a invité à être «des acteurs et moteurs de leur propre développement et à donner toute leur énergie à travers laquelle la commune pourra atteindre l’émergence, laquelle ne peut se matérialiser qu’avec l’apport de la jeunesse. «Nous avons pris l’engagement aujourd’hui de tout ce que nous allons mener ensemble comme action juste pour le développement de Lemba».

Le président de conseil communal des jeunes de Lemba, Chrita Gaga, a salué les efforts du bourgmestre dans l’accompagnement de la jeunesse et d’autres bonnes actions qu’il déjà menées au profit de la population de cette commune.

Ces comités vont à leur tour organiser des structures aux niveaux des rues, en vue d’être plus proche de la population, a-t-il conclu. Les différents comités de conseil ainsi installés, ont prêté serment devant l’autorité communale et les chefs des quartiers devant l’œil indiscret de la population. ACP/FNG/Kayu/Wet