Les jeunes de Kananga appelés à leur auto-prise en charge pour les études

Kananga, 04 septembre 2017(ACP).- Mgr Marcel Madila Basanguke, archevêque métropolitain de Kananga a appelé, dimanche, dans cette ville, les jeunes à leur auto-prise en charge en reprenant, sans détour, le chemin de l’école à la rentrée scolaire 2017-2018 à l’occasion de la clôture des activités des colonies des vacances, a constaté l’ACP sur place. Le prélat catholique a demandé aux responsables des structures d’encadrement des jeunes à prendre à cœur leurs responsabilités vis-à-vis de leurs membres et de la société pour ne plus retomber dans les tristes incidents qui ont perturbé l’exercice scolaire écoulé.

Il a exhorté les jeunes à prendre distance des appels à la grève du corps enseignant, l’église catholique s’étant à former les jeunes à travers une évangélisation basée sur le développement. Abordant dans le même contexte, l’abbé Augustin Mukendi, nouveau coordinateur de la pastorale des jeunes a, dans son allocution de circonstance, invité les jeunes à travailler dans l’unité dans leurs paroisses et de faire rayonner l’image de la jeunesse à travers les actions responsables et dignes d’elles. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI/CFM