Les jeunes de Kasumbalesa exhortés à rejeter les antivaleurs et à dénoncer leurs auteurs

Kasumbalesa, 06 Juillet 2017 (ACP).- L’administrateur de territoire assistant de Sakania et bourgmestre par intérim de la commune rurale de Musoshi- Kasumbalesa, M. Zacharie Kilonge M’pundu, a appelé mercredi les jeunes de sa juridiction à dire non aux antivaleurs, caractérisée par les vols, les destructions méchantes la barbarie, les associations des malfaiteurs et les pillages par la dénonciation de leurs commanditaires auprès des instances judiciaires.

Il a fait exhortation à l’ occasion des festivités marquant le 57ème anniversaire de l’accession de la RDC à son indépendance. Dans ce message patriotique, M. Zacharie Kilonge M’pundu a réussi à tourner l’attention de tous les jeunes dans la même direction. Les jeunes de la Majorité présidentielle, de l’opposition et de la société civile, tous ont convenus que, les travaux champêtres restent la voie par excellence pour concrétiser le développement de la commune rurale de Kasumbalesa. ACP/Kayu/KGD