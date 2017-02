Les jeunes de la province de la Tshopo disent non au déplacement des bornes par les autorités de la province du Maniema

Kisangani, 04 Fév. 2017 (ACP). – Les jeunes de la province de la Tshopo réunis, au cours d’une assemblée générale à Kisangani, disent non au déplacement de limite qui sépare l’ex – province orientale et la province sœur du Maniema par ruse des autorités de cette province.

Dans une déclaration faite à la presse, Mattieu Kanga, président des jeunes de la Tshopo demande aux autorités provinciales, aux députés nationaux et provinciaux de la Tshopo de hausser le ton pour que les manœuvres que leurs collègues du Maniema ne puissent pas aboutir. En outre, ces jeunes demandent par la voix de leur président au vice – ministre de l’intérieur, fils du Maniema de trancher sur ce dossier car, c’est lui qui est compétent à la matière, ainsi que son collègue de la décentralisation.

La déportation de nos compatriotes du territoire d’Ubundu, secteur Bakumu Obiatoko et groupement Azambao nous préoccupe au plus haut, ont – t – il indiqué. Les autorités congolaises ont du pain sur la planche pour trouver une solution, avant que l’opération d’identification et enregistrement des électeurs ne puissent commencer en province de la Tshopo. ACP/ZNG/Kgd