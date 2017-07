La jeunesse de Beni préoccupée par la situation sécuritaire dans l’Est du pays

Kinshasa, 14 Juillet 2017 (ACP).- Le Premier ministre Bruno Tshibala a accordé, vendredi, une audience à une délégation de la jeunesse de la majorité présidentielle (MP) de la ville de Beni, venue lui soumettre les préoccupations liées à la situation sécuritaire et au retour d’une paix durable dans la partie Est du pays.

Le président de cette jeunesse, Asenti Bulungu, qui a conduit la délégation auprès du Premier ministre, a exprimé sa satisfaction d’avoir sensibilisé, le Premier ministre, chef du gouvernement, sur la situation sécuritaire de l’Est, affirmant que si « les orientations et directives données sont mises en pratique, la paix reviendra bientôt à l’Est du pays ».

M.Bulungu a salué les efforts du Chef de l’Etat et du gouvernement dans son ensemble, au sujet des résultats progressifs et remarquables enregistrés sur terrain pour la consolidation de la paix totale dans cette partie du pays. Ces jeunes ont, par ailleurs, exprimé le vœu de voir le gouvernement continuer de multiplier des actions sécuritaires et diplomatiques pour la restauration de la paix en Rdc. ACP/YWM/Kayu/Bsg/Kgd