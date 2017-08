La jeunesse invitée à  s’impliquer dans les activités de lutte contre la violence et l’insécurité

Kinshasa, 14 aout 2017 (ACP)- Mme Albertine Luzingu, encadreuse des jeunes à l’Association « Jeunes et développement » de la commune de N’djili, a recommandé mardi à Kinshasa à la jeunesse de s’impliquer dans les activités de lutte contre la violence, l’insécurité et les travaux forcés, afin de vivre dans la paix et de connaitre un avenir meilleur.

Mme Luzingu a fait cette recommandation, au cours d’une conférence qu’elle animée sur le thème : « La jeunesse face à son avenir et au maintien de la paix », organisée par l’Association « Jeunes et développement », en marge de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année.

Elle a également exhorté les jeunes à se former, à connaitre et à défendre leurs droits, afin de ne pas s’exclure et d’être exclue de la société.

Selon l’oratrice, « les jeunes sont parmi les acteurs clés dans le maintien et la consolidation de la paix ». Sans la paix et la sécurité, ces derniers risquent d’être orientés vers des antivaleurs dont l’incivisme, le banditisme et la délinquance juvénile, a-t-elle dit.

Luzingu a souligné que le développement de toute société dépend de la façon dont on prend soin de la jeunesse qui a besoin d’une attention et d’un soutien particulier orientés vers la promotion de son éducation, de sa santé, de son engagement civique et de sa participation politique.

Cette conférence avait pour objectif d’encourager et de promouvoir la participation de la jeunesse au maintien de la paix et de la sécurité.

ACP/Fng/Mat/Cfm/Gk