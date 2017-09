Les Jeux olympiques de 2024 attribués à Paris

Kinshasa, 15 Sept. 2017 (ACP).- Le Comité international olympique (CIO) a officiellement attribué, mercredi 13 septembre à Lima, au Pérou, les Jeux olympiques de 2024 à Paris, comme ville-hôte. Cent ans après, la capitale française va de nouveau accueillir le grand rendez-vous sportif, alors que Los Angeles hérite de l’édition 2028, indique rfi.fr.

Il n’y avait plus de suspense depuis le 31 juillet dernier et le renoncement de Los Angeles dans la course à l’organisation des Jeux olympiques 2024. Mais il fallait que le Comité international olympique valide officiellement l’accord trouvé avec la mégalopole californienne et Paris. C’est chose faite depuis mercredi dernier.

Emmanuel Macron assure au CIO «l’engagement complet de la France»

Le Comité international olympique a tenu sa 131ème session à Lima, au Pérou. Par le passé, l’instance présidée par Thomas Bach a connu des réunions bien plus stressantes et tendues. Cette fois, il n’y a point eu de nervosité. Depuis mars, le CIO, Los Angeles et Paris étaient d’accord sur le principe d’une double attribution 2024/2028. Le retrait de Los Angeles pour l’édition 2024 laissait la capitale française unique candidate.

Cette absence de doute a conduit Emmanuel Macron, fervent défenseur de la candidature de Paris, à ne pas se rendre à Lima. Le président de la République française s’est tout de même adressé – en français et en anglais – aux membres du CIO à travers une vidéo à travers laquelle il a notamment insisté sur «l’engagement complet de tout un pays derrière ces Jeux». «Défendre les valeurs de l’olympisme, c’est aussi œuvrer pour plus d’équilibre, pour plus de multilatéralisme, pour une société plus inclusive et plus durable», a aussi déclaré le chef de l’Etat français.

