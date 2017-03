JIF/RDC : le Fonds mondial pour la conservation de la nature réfléchit sur le travail de la femme

Kinshasa 09 mars 2017 (ACP).- L’équipe de la gent féminine du Fonds mondial pour la conservation de la nature (WWF) a réfléchi mercredi à Kinshasa, sur les conditions de travail de la femme dans le domaine de la conservation à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF).

Mmes. Mireille Adunagow et Marguerite Nzuzi Kenge, expertes au WWF, ont entretenu les femmes de cette ONG internationale sur la rétrospection de la JIF au WWF/ RDC, sur la situation de la main d’œuvre féminine dans la conservation de la biodiversité et du développement durable.

Mme Adunagow, en charge des ressources humaines au WWF, a recommandé en ce qui concerne les cibles clefs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, que les filles et les garçons suivent d’ici 2030, sur le même pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, débouchant sur un apprentissage véritablement utile, conformément à l’objectif de développement durable 4.

« D’ici à 2030, toutes les filles et tous les garçons doivent avoir accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire », a-t- elle souhaité. Elle a également proposé que soient éliminées de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles.

Il s’agit notamment de la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ainsi que toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine. Mme Adunagow a par ailleurs, suggéré à son employeur en matière de recrutement de s’engager davantage à assurer une culture organisationnelle et un environnement de travail où des décisions d’emploi, tiennent compte de l’équilibre des genres à tous les niveaux.

Le leadership, leur expertise de la femme au WWF évoqués

Pour sa part, Mme Marguerite Nzuzi, Gender & Planning Familial Officer WWF, a répercuté le message du Président du WWFl, Yolanda Kakabadse, indiquant que la JIF est un événement mondial qui célèbre les réalisations des femmes, de la politique au social, tout en demandant l’égalité des sexes.

« C’est un jour où nous, membres de la famille, pouvons également réfléchir aux incroyables contributions des femmes du monde entier travaillant pour la conservation, y compris les nombreuses femmes du Réseau WWF qui consacrent leur leadership, leur expertise, leur motivation et leur passion à remplir la mission du WWF », a soutenu Mme Yolanda Kakabadse qui s’est dit heureuse de partager cette courte note du Groupe de travail sur le genre du WWF.

Ce groupe de la communauté du développement social pour la conservation, a-t-elle ajouté, rappelle les liens essentiels entre l’autonomisation des femmes, l’égalité entre les sexes et le combat pour bâtir une société durable et équitable dans le monde. Yolanda Kakabadse a invité les hommes épris de paix à vivre en harmonie avec la nature et à réfléchir comment réussir ensemble le défis d’accroître la proportion des femmes dans un monde du travail de conservation et du développement durable afin d’avoir une planète 50 -50 d’ici à 2030 et sur les conditions propices de travail.

Selon Mme Nzuzi Kenge du WWF, l’intégration du genre dans les programmes et les politiques doit inclure le plein engagement de la haute direction, la perception de l’intégration de la dimension de genre et tous les systèmes et politiques en matière de ressources humaines qui tiennent compte des sexospécificités. Elle doit aussi veiller à l’application de l’analyse comparative entre les sexes dans les politiques, les programmes et les projets et aller au-delà des gestes symboliques comme le compte du nombre d’hommes et de femmes, a-t-elle reconnu, soulignant que le WWF a des femmes professionnelles dans les interventions des quatre programmes (Lac Tumba, Salonga, Virunga, Itombwe et Luki).

Tout en espérant que les années à venir ce nombre sera revu à la hausse afin d’encourager les femmes à opter pour la conservation et à y demeurer longtemps, Mme Kenge a indiqué qu’en 2016, plus de six jeunes filles de la RDC ont obtenu des bourses d’étude pour les Femmes dans le Bassin du Congo et elles sont en cours de formation.

Mme Nzuzi Kenge qui a fait état des contraintes auxquelles la femme œuvrant dans la conservation et le développement fait face, a annoncé que le processus de sélection va continuer en 2017, même si moins de candidates de la RDC ont bénéficié des bourses. Déplorant ces contraintes de la femme au travail de la conservation elle a affirmé que Moins de filles, expertes dans les domaines de conservation, de l’environnement sont dénombrées, tout en soulignant que la plupart des femmes du domaine, n’aiment pas évoluer dans le milieu rural. Quant aux jeunes, bien que formées, elles ne sont pas informées sur le processus de recrutement à compétition égale et sont limitées à cause des conditions physiques et des contraintes socio- culturelles (préjugés, mariages, conditions de travail), a-t-elle tappelé. ACP/Kayu/May