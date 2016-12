Jonathan Bolingi et Méschak Elia à Kinshasa depuis lundi pour le voyage des Léopards pour Mbankomo

Kinshasa, 26 Déc. 2016 (ACP).- L’avant-centre Jonathan Bolingi Mpangi et l’ailier Meschak Elia Lina du TP Mazembe de Lubumbashi séjournent depuis lundi à Kinshasa, en provenance de la capitale du cuivre, pour le voyage de l’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, mardi pour Mbankomo, à 33 km de Yaoundé, au Cameroun.

Les deux éléments se sont joints au gardien Matampi Vumi Ley (TP Mzembe), aux défenseurs Djo Isama Mpeko (TP Mazembe), Merveille Bope Bokadi (TP Mazembe), Christian Luyindama Nekadio (TP Mazembe), Joyce Lomalisa Mutambala (AS V. Club) et à l’attaquant Ricky Tulengi Sindani (DC Motema Pembe) avec lesquels ils effectueront le déplacement pour le Centre d’excellence de la CAF (Confédération africaine de football) à Mbankomo où descendront directement leurs coéquipiers professionnels d’Angleterre et d’autres pays où se poursuivent encore leurs championnats respectifs jusqu’au samedi 31 décembre.

Ce lieu a une fois de plus été retenu pour aiguiser les stratégies nécessaires à un comportement à objectif élevé pour le tour final de la 31ème Coupe d’Afrique des nations, prévu du samedi 14 janvier au dimanche 5 février 2017 au Gabon.

La distance entre Mbankomo et Oyem peut être couverte en 3 heures de route. Or, la ville du nord gabonais abrite le groupe C que les Léopards partagent avec les Lions de l’Atlas du Maroc, les Eléphants de la Côte d’Ivoire et les Eperviers du Togo.

Pour ce qui est du calendrier, la RDC jouera le premier match contre le Maroc le lundi 16 janvier à Oyem, le deuxième contre la Côte d’Ivoire le vendredi 20 janvier à Oyem et le troisième du groupe contre le Togo, le mardi 24 janvier à Port-Gentil.

Il est à rappeler, par ailleurs, que, le jeudi 5 janvier 2017, l’équipe nationale de la RDC, les Léopards, rencontrera en amical son homologue du Cameroun, les Lions Indomptables, à Limbé, dans le littoral sud-ouest du Cameroun.

La composition d’autres groupes de la phase finale gabonaise se présente de la manière suivante : Groupe A, à Libreville : Gabon, Guinée Bissau, Cameroun et Burkina Faso ; groupe B, à Franceville (sud-est) : Algérie, Zimbabwe, Sénégal et Tunisie ; groupe D à Port-Gentil (ouest) : Ghana, Ouganda, Egypte et Mali.

ACP/Kayu/JGD