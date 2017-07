Joseph Kapika s’en va en guerre contre la concurrence déloyale

Lubumbashi, 23 Juil 2017 (ACP).- Le ministre de l’Economie nationale, Joseph Kapika a annoncé vendredi 21 juillet à Lubumbashi après son passage aux postes frontaliers de Kipushi et de Kasumbalesa qu’il envisage de prendre un certain nombre de mesures interdisant l’importation des produits qui favorisent la concurrence déloyale en RDC.

Il s’agit des produits en provenance des pays voisins notamment des produits zambiens et angolais comme les œufs et la bière vendus à vil prix au détriment de la production locale, fragilisant ainsi l’économie congolaise: «Nous allons interdire l’entrée dans notre pays de tout ce qui tue notre économie. La BRALIMA produit mais elle est face à une concurrence de la bière qui vient de l’Angola, vendue à vil prix. Quand un œuf est vendu à prix qui défraie toute concurrence, vous voulez que le consommateur fasse quoi ?», regrette le ministre qui déplore aussi la faillite de certaines fermes et usines de Lubumbashi suite à cette concurrence déloyale.

«Il y a eu dans cette ville, une usine qui produisait les craies, les savons en poudre mais elle a fermé. C’est l’Etat qui perd et c’est extrêmement grave», a dit Joseph Kapika pour qui la majorité des produits de première nécessité consommés dans l’ex-Katanga (œufs, les savons et autres) proviennent de la Zambie alors qu’il y a des producteurs locaux, capables de mieux de faire. ACP/Fng/YwM/May