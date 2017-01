Encore un joueur à éliminer sur les 24 Léopards présents à Mbankomo en prévision de la CAN-Gabon 2017

Kinshasa, 08 janv. 2017 (ACP).- Jean Florent Ibenge Ikwange, entraîneur principal de l’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, a encore un joueur à éliminer sur les 24 présents en stage au Centre d’excellence de Mbankomo, au Cameroun, pour être en conformité avec la réglementation du tour final de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon.

Contrairement à la liste des fauves de la RDC ayant circulé sur le web le 5 janvier au soir, le media officer de la FECOFA, Jerry Gérard Désiré Angengwa Agbeme ne donne pas le nom de l’attaquant Meschak Elia Lina sur la liste officielle transmise par le staff technique qui garde plutôt celui de Jérémy Bokila Lotetela.

Ci-après les joueurs retenus après le match test contre les Lions Indomptables du Cameroun, vainqueurs par 0-2, jeudi 5 janvier au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé: Gardiens : 1. Matampi Vumi Ley (TP Mazembe), 2. Kudimbana Nicaise (Antwerp/Belgique), 3. Kiassumbua Joël (Whollen FC/Suisse) ; défenseurs : 4. Isama Mpeko (TP Mazembe), 5. Bope Bokadi Merveille (TP Mazembe), 6. Ikoko Jordan (Guingamp/France), 7. Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), 8. Joyce Lomalisa Mutambala (AS V. Club), 9. Tisserand Marcel (FC Ingolstadt/Allemagne), 10. Zakuani Gabriel (Northampton) ; demis : 11. Mbemba Mangulu Chancel (Newcastle/Angleterre), 12. Maghoma Jacques (Birmingham/Angleterre), 13. Paul-José Mpoku Panathinaikos/Grèce), 14. Mulumba Rémy (Gazelec Ajaccio FC/France), 15. Neeskens Kebano (Fulham/Angleterre), 16. Mulumbu Ngangu Yussouf (Norwich/Angleterre), 17. Hervé Kage (KV Courtrai/Belgique) ; attaquants : 18. Jordan Botaka (Charlton/Angleterre), 19. Dieumerci Mbokani Bezua (Hull City/Angleterre), 20. Cédric Bakambu (Villareal/Espagne), 21. Kabananga Junior (Astana/ Kazakhstan), 22. Jérémie Bokila (Al Quaritty/Qatar), 23. Firmin Mubele Ndombe (Al Ahli Doha/Qatar) et 24. Jonathan Bolingi Mpangi (TP Mazembe).

Les joueurs écartés sont les suivants : Christian Luyindama Nekadio (TP Mazembe), Kamavuaka Wilson (Panathinaikos FC/Grèce), Meschak Elia Lina (TP Mazembe), Ricky Tulengi Sindani (DC Motema Pembe) et N’Simba Vital (Bourg-en-Bresse/France).

La RDC figure dans le groupe C de la CAN-Gabon 2017, avec pour fief la ville d’Oyem. Le programme des matches s’établit comme suit : 1ère journée – lundi 16 janvier : Côte d’Ivoire-Togo à 17h00’ et RD Congo-Maroc à 20h00’ ; 2ème journée – vendredi 20 janvier : Côte d’Ivoire-RD Congo à 17h00’ et Maroc-Togo à 20h00’ ; 3ème journée – mardi 24 janvier : Maroc-Côte d’Ivoire à 20h00’ à Oyem et Togo-RD Congo à 20h00’ à Port-Gentil. ACP/ZNG/Kgd