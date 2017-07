Le joueur Lutonadio Mbala, espoir de football kinois

Kinshasa, 29 Juillet 2017 (ACP).- Les sportifs avisés de la ville de Kinshasa reconnaissent désormais les talents multiples du joueur Lutonadio Mbala, sociétaire de l’AS Nathan Sport de la IIIème division poule B de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani.

Du haut de ses 150 centimètres, Lutonadio a convaincu ses coéquipiers, ses encadreurs techniques et les amateurs du ballon rond par ses prestations remarquables et remarquées, socle d’un avenir radieux plein de promesse pour le football kinois.

Pour les connaisseurs, ses atouts majeurs demeurent sans conteste la vitesse, la résistance et la mobilité recommandées à un milieu de terrain jouant à merveille le rôle de cuisinier pour l’attaque et de goulot d’étranglement pour la défense.

A dix sept ans d’âge, Lutonadio Mbala demeure un véritable meneur de jeu et un casseur hors pair, autant de qualités qui font de lui un médiateur complet et un organisateur de talent, allergique à tout gaspillage de ballon et du temps. ACP/YWM/JGD