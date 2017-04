Le journaliste Joseph Désiré Lifaefi de la RTNC/Kisangani conduit à sa dernière demeure

Kisangani, 21 Avril 2017 (ACP). – Le corps de Joseph Désiré Lifaefi Bonginda alias Kopama pour les intimes, journaliste à la radiotélévision Nationale Congolaise « RTNC/Kisangani » a été conduit à sa demeure au cimetière de PK8 sur la route Buta, a constaté l’ACP. C’était en présence du ministre provincial de l’intérieur et représentant personnel du gouverneur de province Jean Ilongo Tokole, le maire de la ville de Kisangani Augustin Osumaka, les cadres de la direction provinciale de la RTNC/Tshopo avec à leur tête Max César Lokate, les membres du comité provincial de sécurité, les agents et cadres de la RTNC, les amis et connaissance ainsi que les membres de la famille biologique d’illustre disparu.

Après l’oraison funèbre lue par le directeur provincial de la RTNC, monsieur Lokate, les témoignages fait par le délégué syndicat principal de la RTNC, Augustin Masua Tokonga et les collègues de l’auditoire et services convergent sur son caractère d’un homme du bien, non conflictuel, social et la vérité.

Engagé à la RTNC le 26 Juillet 1998, il est licencié en science politique et administratif de l'Université de Kisangani « UNIKIS ». Joseph Désiré Lifaefi, est né à Kisangani, le 03 Mai 1965, originaire du territoire d'Isangi dans la nouvelle province de la Tshopo et décédé le 17 Avril 2017 suite à une longue maladie. Il laisse dernière lui une veuve et plusieurs orphelins.