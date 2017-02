 Les journalistes des Radios communautaires du Kwilu et du Kwango  en formation sur les questions genre

Kikwit le 28 Fév. 2017 (ACP).- l’initiative pour lutter contre les violences liées au genre en RDC, dans le cadre du projet femmes et hommes progressons ensemble, a organisé à Kikwit avec le financement de la FAO, un atelier de formation des journalistes des radios communautaires axé sur les questions genre et Média ainsi que sur l’approche des clubs Dimitra de la FAO dans le développement rural et sur les liens des radios communautaires avec ses clubs.

Selon Mme Brigitte MUKWA BINKIER, chef de service du genre, famille et enfant de Kikwit, qui a livré cette information à l’ACP, ces assises qui ont connues la participation de 35 participants de Kenge et de Kikwit, avaient permis aux Radios communautaires de signer le partenariat avec les clubs Dimitra (groupe d’hommes, femmes, jeunes qui se réunissent pour identifier les problèmes dus au développement de leur contrée).

Pendant 3 jours de participants sont parvenus à accroitre les capacités en matière de réalisation d’émissions Radiophoniques participatives, avant d’être sensibilisé au genre et d’être orienté sur les modalités de collaboration entre les Radios communautaires et les Dimitra. Un kit de matériels Radiophoniques a été remis aux Radios participantes pour le reportage, dans le cadre de renforcement de ce partenariat.

Dans ce mot de clôture, Mme Brigitte MUKWA, a remercié la FAO pour le financement de cet atelier, et les formateurs pour les efforts déployés pendant 5 jours pour amener les journalistes à améliorer le récolte, le traitement, la diffusion et la publication des informations sur le genre famille et enfant. ACP/FNG/Kgd