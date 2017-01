Kinshasa, 02 janv. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat, ministre du Travail, emploi et prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas, informe les employeurs et travailleurs de la RDC que la journée du 04 janvier 2017 est déclarée chômée et payée sur toute l’étendu du territoire national, dans un communiqué remis lundi à l’ACP.

La date du 04 janvier est consacrée à la commémoration des Martyres de l’Indépendance tombés lors des manifestations de 1959 à Léopoldville (Kinshasa), rappelle-t-on. ACP/Kayu/May