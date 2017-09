Journée de sensibilisation sur la distribution de la moustiquaire imprégnée au Kongo Central

Matadi, 29 Sept. 2017 (ACP).- Vingt-cinq professionnels des médias du Kongo Central ont pris part, jeudi à la division provinciale de la santé, à une journée de sensibilisation et de briefing sur la distribution de la moustiquaire imprégnée d’insecticide dans cette province.

L’objectif de cette journée était d’organiser un plaidoyer auprès des responsables des médias, des autorités politico-administratives, policières, militaires, des leaders religieux et d’opinion et des associations locales de base sur le processus de la campagne de distribution de masse.

Les journalistes ayant pris part à cette journée ont été appelés à faire une large diffusion ou publication dans leurs organes respectifs, dans le but de communiquer à la communauté ce que veut faire la division provinciale de la santé par son programme national de lutte contre le paludisme, en partenariat avec la division provinciale de la communication et des médias avec l’appui financier de l’Association pour la santé familiale (ASEF).

Au cours de cette journée, la division provinciale de la santé, représentée par le Dr ModestineNkiampilankosi, et la division provinciale de la communication et des médias, représentée par le chef de bureau Jean-Marie Batomene, ont fait état de 100 % des personnes exposés au paludisme, 39,1 % des cas dus au paludisme, 41 % des motifs de consultation des femmes enceintes et 21,7 % d’absences scolaires et au travail. Il a été relevé à cette même occasion que 65 à 95 dollars sont à débourser pour soigner un paludisme qui s’aggrave chez un enfant à un adulte.

Le dénombrement pour la distribution de la moustiquaire ira du 4 au 10 octobre et la distribution proprement dite du 6 au 10 novembre 2017, sachant que la distribution a lieu une fois les trois ans pour toute la communauté, une fois pendant la consultation prénatale (CPN) pour une femme enceinte et à l’enfant de neuf mois qui reçoit son vaccin contre la rougeole. ACP/Fng/Mat/May