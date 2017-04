Journée d’échange et d’évaluation avec les filles mères de Kinshasa pour leur autonomisation

Kinshasa, 15 avril 2017 (ACP).- M Paul Martin Mutanda, administrateur des sociétés consultant en leadership, management et développement de « Business Systemage », a organisé vendredi avec les filles mères de Kinshasa du projet « Réinsertion socioéconomique », une journée d’échange et d’évaluation en vue de les aider à devenir autonomes.

Elles sont issues des différentes communes, notamment Kimbanseke, Kisenso, Ngaliema au quartier Camp Luka, Limete( Mombele) et Makala.

M. Mutanda leur a également expliqué le fonctionnement de ce cabinet d’accompagnement qui permet aux jeunes Congolais de réussir, de trouver leur place dans la société et d’augmenter leur pouvoir d’achat en devenant, notamment un opérateur économique.

Les participantes ont exprimé leurs besoins, entre autres bénéficier des formations d’apprentissage susceptibles de les rendre utiles, responsables et autonomes au sein de la communauté.

Quant à Mme J. Rebecca Tshidibi, initiatrice du projet « Réinsertion socio économique des filles mères de Kinshasa », dont l’âge varie entre 15 et 20 ans, elle a invité le gouvernement congolais à encourager de telles initiatives auxquelles la jeunesse est appelée à se contrôler, à se maitriser et à se prendre en charge afin de la mettre à l’abri de l’oisiveté, l’une des causes de la prostitution, des grossesses précoces et des mortalités infantiles dans la société congolaise.

Mme Tshidibi a souligné que la jeunesse a besoin des encadreurs adultes et responsables pour son encadrement efficace. Cet encadrement, a-t-elle poursuivi, passe notamment par le travail, le sacrifice individuel et collectif dans le secteur « où nous œuvrons ».

Ce projet est accompagné et financé par la plate-forme « Business Systemage » qui s’est engagée à réaliser les rêves des filles, des sœurs et des enfants bénéficiaires pour leur émergence à travers des formations qui set poursuivront dans les touts prochains jours, a expliqué Mme Tshidibi. ACP/ZNG/Wet