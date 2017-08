Une journée internationale de valorisation du chat noir

Kinshasa, 18 Août 2017 (ACP).- Le monde entier a célébré le 17 août la Journée internationale de valorisation du chat noir, victime de superstitions dans beaucoup de sociétés. Cette journée a été instituée suite aux plaidoyers de différentes organisations qui militent pour la protection de la nature.

Elle vise la sensibilisation du public à la grande cause des chats noirs. « Le Royal society for the prevention of cruelty to animals » (ONG britannique) a démontré que les chats noirs avaient plus de risques d’abandon que les autres, car ils sont accusés d’être responsables de bon nombre des malheurs au sein des sociétés.

D’autres études les chercheurs affirment que cette croyance ne se limite pas uniquement aux chats noirs, mais elle varie d’un animal à un autre avec les traditions, les cultures et les religions. Tel est le cas pour le hibou chez les bantous ou le porc chez les musulmans. ACP/Fng/JGD