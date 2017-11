Une journée mondiale de diabète mardi avec accent sur les femmes diabétiques

Kinshasa, 13 Nov. 2017 (ACP).- La journée mondiale de diabète célébrée le 14 novembre de chaque année mettra, mardi, une attention particulière sur un accès abordable et équitable aux soins notamment en faveur des femmes diabétiques.

Dans ce cadre, le coordonnateur du Centre d’éducation diabète et santé (CEDS), le docteur Jean Claude Dimbelolo, qui a présidé une journée porte ouverte samedi à Kinshasa a, au nom du directeur du Programme national de lutte contre le diabète, Dr Mpoy empêché, est revenu sur l’importance de cette journée. Car, selon lui, cette journée attire aussi l’attention sur l’importance d’un accès aux médicaments, à la technologie essentielle pour le traitement, à l’éducation, à la gestion autonome de l’information dont les personnes diabétiques, particulièrement les femmes, ont besoin pour bien gérer leurs conditions.

Placée sous le thème « les femmes et le diabète », cette journée est une occasion de mieux faire connaitre la problématique de diabète à tout le monde, notamment aux autorités, aux prestataires médicaux, à la population et leur demander de continuer à aider les malades dans leur lutte contre le diabète, a –t-il ajouté.

Le Dr Dimbelolo a fait savoir qu’actuellement, le monde compte plus de 199 millions de femmes atteintes du diabète. Ce chiffre connaitra une augmentation de 313 millions d’ici 2040, soit 23 ans après.

Le diabète est la neuvième cause de décès chez les femmes à l’échelle mondiale avec 2,1 millions de décès chaque année. Ceci en raison de conditions socio-économiques que les filles et les femmes atteintes du diabète rencontrent entre autres des obstacles à l’accès à la prévention, au dépistage précoce, au diagnostic et au traitement ainsi qu’aux soins, en particulier dans les pays en voie de développement.

D’après lui, les données indiquent que trois femmes sur cinq atteintes du diabète sont en âge de procréer. Ce qui fait que le nombre soit de plus de 111 millions de femmes au niveau mondial.

Sans planification préalable de la prévention, le diabète de type 1 et de type 2 peut entrainer un risque significativement élevé de mortalité maternelle et infantile. Environ une naissance sur sept est affectée par le diabète gestationnel, avec comme complications l’évaluation de chiffre tensionnel et un accouchement difficile. ACP/FNG/YWM/Wet