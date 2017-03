Journée mondiale de l’eau : la population congolaise invitée à consommer de l’eau potable

Kinshasa, 23 Mars 2017 (ACP).- Caritas Congo ASBL appelle, en marge de la Journée mondiale de l’eau célébrée le 22 mars de chaque année, la population congolaise à consommer de l’eau potable pour éviter le choléra au pays, indique un communiqué de presse parvenu mercredi à l’ACP.

Selon la source, cette structure humanitaire qui travaille en partenariats avec le gouvernement et certains organismes internationaux, souligne la nécessité d’appropriation du Projet d’appui à la capitalisation des canaux et supports de communication pour la promotion de la durabilité des ouvrages du Programme Eau, hygiène et assainissement (WASH) et la redevabilité auprès des bénéficiaires dans les diocèses du réseau Caritas, partenaires de l’Unicef en RDC.

M. Dieudonné Banza, coordonnateur du Programme WASH à Caritas Congo Asbl, souligne que l’eau est au cœur du développement durable et ses ressources, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement. «La grande majorité de toutes les eaux usées polluant l’environnement perdent des nutriments précieux et d’autres matériaux récupérables. Au lieu de gaspiller ces eaux usées, nous devons les réduire et les réutiliser. Nous ferons en sorte que le cycle de l’eau fonctionne mieux pour chaque être vivants. Et dans cette perspective, nous aiderons à atteindre l’Objectif 6 du développement durable», soutient le coordonnateur Banza, qui confirme que le choléra tue rapidement, et pour le prévenir il faut observer les règles d’hygiènes essentielles comme : boire uniquement de l’eau potable provenant d’une source améliorée ou préalablement traitée.

L’eau, précise-t-on, contribue à l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d’individus. Dans le cadre de la sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale.

Plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution et au moins 1,8 milliard de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potable qui est contaminée par des matières fécales, note la source qui ajoute que l’exploitation des eaux usées représente une véritable opportunité en raison de l’abondance de cette ressource.

La Journée mondiale de l’eau est coordonnée par ONU-Eau (le mécanisme de coordination inter institutions des Nations Unies pour toutes les questions liées à l’eau douce) en collaboration avec les gouvernements et d’autres partenaires.

L’objectif de développement durable n°6-Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau-a notamment pour réduire de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et d’augmenter considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau.

Caritas Congo ASBL accompagne 1491 formations sanitaires se trouvant dans 426 zones de santé couvertes sur l’ensemble du Pays, à travers l’Eglise catholique qui couvre près de 40% des services sociaux de la RDC appuyés par des financements divers, dans l’encadrement des communautés, l’accompagnement des comités de gestion des structures sanitaires.

La population de Matadi invitée à consommer l’eau de la Regideso

Le nouveau directeur provincial de la Regideso, Jean Floribert Sadala Mangonde, a invité la population de Matadi à consommer l’eau de la Regideso qui est bien traitée, lors d’une visite de courtoisie mercredi au maire de la ville, Jean-Marc Nzeyidio Lukombo, qui a coïncidée avec la journée mondiale de l’eau célébrée chaque le 22 mars de l’année.

Les deux interlocuteurs ont mis à profit de cette rencontre pour évaluer les différents problèmes auxquels la Regideso est confrontée dans le processus de fourniture d’eau potable, notamment le gaspillage d’eau à travers la ville due à des nombreuses fuites d’eau causées par la vétusté de la tuyauterie qui nécessite une réhabilitation.

Le chef de l’exécutif urbain a profité de cette visite pour solliciter de son hôte la mise sur pied d’un plan d’urgence de distribution d’eau devant permettre de mieux gérer cette période pendant laquelle plusieurs cas de diarrhée cholériforme sont enregistrés à Matadi.

Il a insisté sur la fourniture régulière de l’eau à la population, principalement dans des structures de santé, les écoles, les camps et la prison afin d’éviter aux consommateurs de s’approvisionner en eau dans les endroits inappropriés.

L’hôte du maire de Matadi, qui a prêté une attention soutenue aux doléances de l’autorité urbaine, a promis de tout mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la population qu’il a appelée, en rapport avec le choléra qui sévit actuellement dans la province, de consommer l’eau produite par la Regideso qui est bien traitée. Jean-Floribert Sadala Mangonde remplace à la tête de la Regideso/Kongo Central M. David Pelo Kosi muté à la direction provinciale de cette entreprise dans l’ex-Katanga. ACP/Kayu/JGD/FMB