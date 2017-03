Journée scientifique sur les politiques linguistiques et culturelles en RDC

Kinshasa, 26 mars 2017 (ACP).- Le chef de département des lettres et civilisation françaises de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), Gabriel Sumaili Ngaye, a annoncé samedi l’ACP, l’organisation le 1er avril 2017 par son département d’une journée scientifique sur le thème : « les politiques linguistiques et culturelles en RDC ».

Cette journée qui sera organisée dans le cadre du mois de la francophonie, a-t-il indiqué, prévoit cinq interventions de haute portée scientifique considérées comme une contribution à la promotion des langues et de la culture congolaise.

Le premier intervenant, le Pr Camille Sesep N’sial, axera sa conférence sur le sous thème interrogatif « quelle politique linguistique en RDC ? ».Le Pr Sumaili a fait savoir à cet effet, que la Constitution dans son article 1er évoque déjà la problématique de la langue française, des langues nationales et vernaculaires qui sont des patrimoines culturels pour la RDC.

Le deuxième sous thème « la cohabitation du français avec les langues congolaises » sera abordé par le Pr Romain Kasoro Tumbwe.

La troisième intervention, celle de Pr Valentin Matumele Maliya, portera sur « quelle politique linguistique à travers la Charte de l’Observatoire des langues ? », le quatrième intervenant, Gabriel Sumaili Ngaye, se penchera sur « planification linguistique et développement culturel ».

Tandis que le dernier intervenant, le Pr Bertin Makolo Muswaswa, exposera sur « pour une politique culturelle dynamique de la RDC.

Les actes et les recommandations de cette journée scientifiques feront l’objet d’une publication aux éditions l’Harmattan/RDC. ACP/FNG/Wet