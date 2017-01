Les journées de lundi et mardi déclarées chômées et payées en RDC

Kinshasa, 13 Jan. 2017 (ACP).-Les journées du lundi 16 et du mardi 17 janvier 2017 dédiées respectivement aux Héros nationaux M’zee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba sont déclarées chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national, indique un communiqué du Ministre d’Etat en charge de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas, parvenu vendredi à l’ACP.

Le communiqué qui s’adresse au public en général et aux organisations professionnelles d’Employeurs et des Travailleurs en particulier précise qu’il est pris conformément à l’Ordonnance no 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en RDC.

Pour commémorer la mémoire de ces deux grandes personnalités politiques, des offices religieux se tiennent dans différents cultes en RDC suivis, rappelle-t-on, des visites guidées notamment au Monument Lumumba, situé à la Place de l’Echangeur à Limete, au Mausolée Laurent Désiré Kabila et à l’ancien bureau de travail de feu le Président, situé au Palais de marbre. ACP/Mat/May