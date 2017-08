Joyce Lomalisa Mutambala prêté à Royal Excel Mouscron pour une année

Kinshasa, 23 août 2017, (ACP).- L’ancien international congolais, Joyce Lomalisa Mutambala, transfuge de l’AS V. Club de Kinshasa, a signé pour une année, mardi 22 août, à SCRL Royal Ecxel Mouscron, équipe de la Jupiler Pro League division 1A.

Le secrétaire général du club « vert-noir » qui a livré cette information mercredi à l’ACP, a précisé que Lomalisa est prêté pour une année assortie d’une option d’achat que le Royal Excel Mouscron pourra lever au plus tard le 30 avril 2018. Lomalisa a passé avec satisfaction un test dans sa nouvelle équipe et a été jugé apte physiquement et psychologiquement pour jouer au football de haut niveau.

Joyce Lomalisa Mutambala est le deuxième joueur que l’AS V. Club libère cette saison pour la Belgique après Héritier Luvumbu Nzinga qui lui, a signé aussi pour une année dans Royal Union Saint-Gilloise, rappelle-t-on. ACP/FNG/YWH/BSG/Kgd/CFM/MPKA