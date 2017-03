JSK atomise Tornado (6-0) vendredi à l’EPFKIN

Kinshasa, 31 mars 2017 (ACP).- JSK a atomisé le FC Tornado sur la marque de 6-0, vendredi au stade de Martyrs, pour le compte de la 32ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Les boureaux de Tornado ont été Salakiaku (21ème), 25ème, 37ème), Kinzumbi (66ème) et Fataki (75ème, 81ème).

au stade Père Raphaël de la Kethulle, Ujana a baissé pavillon devant OCK par 0-2, buts de Katoyi (36ème) et Ndinga (64ème) sur penalty.

Auparavant, St Etienne a perdu par forfait son match face à Foyo (0-3).

En deuxième rencontre, Rngers a pris le dessus sur Dijack par 2-1, sur les réalisations de Tusila (14ème), Nsadisa (53ème), pour Rangers, et Ndume (56ème), pour Dijack. Kuya, en troisième match, a eu raison d’Idimu par 1-0 grâce à un but de Kapela (49ème), alors que Mbemba et Sodigraf ont été de forces égales, 0-0. ACP/FNG/Wet