JSK carbonise OCK (5-0) à l’EPFKIN

Kinshasa, 09 mars 2017 (ACP).– JSK a carbonisé OCK sur le score sans appel de 5-0, jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte, en match de la 29ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Les buts de l’équipe victorieuse ont été marqués par Kikasa (9ème, 19ème), Kinzumbi (43ème) et Kidimi (72ème, 85ème).

Au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, Real de Kin et Nzakimuena se sont neutralisés sur le score vierge, tandis que l’AC Sodigraf a pris le meilleur sur TP Foyo par 4-2, grâce à un doublé de Retule (7ème, 14ème sur penalties) et aux réalisations de Baoyi (44ème) et Kabadi (72ème). Foyo a réduit la marque par Nzila (8ème) et Kinese (70ème). Dans l’autre explication dans les mêmes installations sportives, l’AC Rangers a rabattu le caquet à l’AC Kuya Sport par 4-0, un triplé de Mpiana (15ème , 17ème, 75ème) et un but de Bosekia (79ème).

De son côté, New JAK et l’OC Idimu se sont séparés sur le score de parité de 1-1, buts de Zimpimpa (22ème) et Bena (53ème), tandis que Ujana a été plus fort que Saint Etienne qu’il a battu par 2-1, réalisations de Kapitene (65ème sur penalty), Kabongo (89ème), pour Ujana, et Kikota (23ème), pour Saint Etienne. ACP/FNG/Kayu/May