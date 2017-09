Le judo congolais souffre de manque de matériel pour sa préparation efficiente

Kinshasa, 18 Sept. 2017 (ACP).- Le judo congolais souffre de manque de matériel pour la préparation efficiente de ses athlètes au niveau de son championnat national, a déclaré l’entraîneur Me Pija Bondele, au cours d’un entretien avec l’ACP, deux mois et demi après la participation des judokas de la RDC aux 8èmes Jeux de la Francophonie à Abidjan, en Côte-d’Ivoire.

Face à cette situation, la Fédération nationale congolaise de judo (FENACOJU), par le biais du Me Pija, lance un vibrant appel aux autorités compétentes de venir en aide à cette discipline sportive qui souffre de manque de matériels et moyens financiers, étant donné qu’elle est à un an et demi des Jeux africains et à cinq mois du Championnat d’Afrique.

L’entraîneur Pija Bondele a donné un bilan satisfaisant de la participation des athlètes congolais au rendez-vous abidjanais dans ce sens que sur cinq athlètes engagés, Imongo Carol a gagné une médaille de bronze dans la catégorie de +87 kg.

Lors de la 1ère journée, un de nos athlètes avait été éliminé suite à la mauvaise manipulation des appareils électroniques, a-t-il dit, avant d’affirmer que les organisateurs avaient reconnu leur faute, car cet athlète devrait être repêché pour la demi-finale de bronze.

Selon Me Pija, l’organisation des compétitions individuelles à Kinshasa et à l’intérieur du pays a pour objectif de permettre les entraîneurs nationaux à déceler des talents dans chaque contrée mais malheureusement, leur déplacement est souvent difficile.

Quant à l’aide de la Fédération japonaise, Me Pija a indiqué que, jusque-là, elle est encore attendue, sauf qu’il a reconnu la contribution personnelle de l’Ambassadeur du Japon, à trois reprises, avec la remise, tout dernièrement, d’un lot de 70 kimonos, lors de la 13ème édition du Challenge Me Kiwa.

Aussi, a-t-il ajouté, que deux surfaces de tatami, don de la Fédérations internationale de judo, ont été reçues récemment et des remerciements ont été adressés au président Viser Marius à cet effet. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD