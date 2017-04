Juncker rencontrera Theresa May le 26 avril à Londres pour préparer des négociations du Brexit

Kinshasa, 20 Avril 2017 (ACP).- Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se rendra à Londres le 26 avril pour y rencontrer la Première ministre britannique Theresa May dans le cadre de la préparation des négociations du Brexit, a annoncé jeudi une porte-parole de l’institution. « M. Juncker sera accompagné de Michel Barnier », le négociateur en chef de l’Union européenne, et aussi par son chef de cabinet Martin Selmayr et son conseiller diplomatique Richard Szostak, a ajouté Mina Andreeva devant la presse, précisant que cette visite avait lieu à l’invitation de Mme May. « Le Président Juncker ira à Londres mercredi prochain à l’invitation de la Première ministre May pour discuter du processus des négociations de l’article 50 entre les 27 Etats membres représentés par la Commission et le Royaume-Uni », a déclaré la porte-parole.

Cette visite de M. Juncker à Londres intervient après celle, le 6 avril, du président du Conseil européen, Donald Tusk, qui représente les dirigeants des Etats membres de l’Union. Les Etats membres devront ensuite adopter des « directives » de négociations plus détaillées le 22 mai, lors d’une réunion qui confiera également à M. Barnier son mandat de négociateur en chef pour les 27. ACP/FNG/Kayu/FMB