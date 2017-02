Junior Kabananga de la RDC dans l’équipe-type de la CAN

Kinshasa, 06 Fév. 2017 (ACP).- L’attaquant Junior Kabananga Kalonji de la RDC figure dans l’équipe-type de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), remportée par le Cameroun face à l’Egypte (2-1), en finale, dimanche au stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé, à Libreville.

L’ailier gauche des Léopards de la RDC qui avait déjà apparu dans l’équipe-type à l’issue de la phase de groupes, s’est maintenu malgré l’élimination de la RDC en quarts de finale par le Ghana (1-2).

La CAF (Confédération africaine de football) a dévoilé son équipe-type de la compétition dimanche à l’issue du sacre du Cameroun. Sans surprise, les Lions Indomptables sont les plus représentés dans cette formation avec trois joueurs, dont le gardien Joseph Fabrice Ondoa et l’ailier Christian Bassogog, élu meilleur joueur du tournoi.

L’Egypte, le Burkina Faso et le Ghana comptent, quant à eux, deux représentants chacun. Ci-après l’équipe-type de la CAN 2017: Gardien : Joseph Fabrice Ondoa (Cameroun) ; Défenseurs : Modou Kara Mbodji (Sénégal), Ahmed Hegazy (Egypte), Michael Ngadeu (Cameroun) ; Milieux de terrain : Charles Kaboré (Burkina Faso), Daniel Amartey (Ghana), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Christian Atsu (Ghana), Mohamed Salah (Egypte) ; Attaquants : Christian Bassogog (Cameroun), Junior Kabananga Kalonji (RDC) ; Remplaçants : Essam El Hadary (Egypte), Cheikhou Kouyaté (Sénégal), Prejuce Nakoulma (Burkina Faso), Aristide Bancé (Burkina Faso), Benjamin Moukandjo (Cameroun), Zezinho (Guinée Bissau), M’Bark Boussoufa (Maroc).

Bassogog du Cameroun élu Meilleur joueur de la CAN 2017

Christian Bassogog, attaquant des Lions Indomptables du Cameroun, a été élu Meilleur joueur de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football (CAN). Quasiment inconnu il y a un mois, l’ailier de l’AaB Aalborg a su gagner sa place dans l’équipe-type du Cameroun durant la CAN 2017. Intenable avec ses dribbles déroutants et sa puissance, l’infatigable Lion de 21 ans a été l’auteur d’un but et d’une passe décisive. Il a été élu homme du match à deux reprises. Le natif de Douala succède au Ghanéen Christian Atsu, au palmarès. Il réalise surtout le doublé puisqu’il vient de remporter la CAN avec sa sélection !

La joie de Samuel Eto’o

Parfois présenté comme un chat noir par une partie des supporters, Samuel Eto’o a cette fois porté chance au Cameroun ! Présent dans les tribunes du stade d’Angondjé, à Libreville, l’ancien Lion Indomptable était aux premières loges pour assister au sacre de ses compatriotes en finale de la CAN 2017 face à l’Egypte (2-1), dimanche. Et cette 5ème couronne de champion d’Afrique, la première depuis 2002 lorsqu’il était sur le terrain, a littéralement fait exploser de joie l’attaquant d’Antalyaspor de Turquie !, écrit afrikfoot.com

Le Cameroun qualifié pour la Coupe des Confédérations

Sacré champion d’Afrique à la surprise générale, dimanche au stade d’Angondjé, grâce à son succès renversant contre l’Egypte (2-1), en finale de la CAN 2017, le Cameroun fait coup double. En effet, les Lions Indomptables se qualifient également pour la Coupe des Confédérations qui aura lieu en Russie du 17 juin au 2 juillet prochains. Représentants africains, les hommes d’Hugo Broos évolueront dans un groupe B relevé aux côtés de l’Allemagne, de l’Australie et du Chili.

Broos règle ses comptes à la presse camerounaise

Très critiqué par la presse locale pour ses choix avant la CAN 2017, le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a réalisé une sensation en conduisant les Lions Indomptables au titre de champion d’Afrique, 15 ans après leur dernier sacre. Sans fanfaronner, le technicien belge en a profité pour remettre les points sur les i, indique afrikfoot.com

« Prendre une revanche sur des journalistes, c’est le plus stupide qu’un coach puisse faire. Je ne demande qu’une chose, j’espère que la presse camerounaise m’a compris : patience et correction. Je pense que notre relation est bien meilleure qu’il y a un an », a glissé l’ancien coach de la JS Kabylie d’Algérie en conférence de presse. « C’est vrai que lorsque je suis arrivé au Cameroun, j’ai dû changer des joueurs âgés, qui n’étaient plus motivés par la sélection. J’ai pris des joueurs plus jeunes. On a fait du bon travail. L’équipe n’est pas encore à son meilleur niveau. » Prometteur avant la CAN 2019 à la maison ! ACP/FNG/Kayu/FMB