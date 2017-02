Junior Kabananga fêté par la Fraternité Kinoise lundi à Matonge

Kinshasa, 07 Fév. 2017 (ACP).- Junior Kabananga Kalonji, meilleur artilleur de la Coupe d’Afrique des nations de football-Gabon 2017 avec 3 réalisations, a été fêté par la mutuelle Fraternité Kinoise, lundi dans la soirée à Matonge, dans la commune de Kalamu.

Ambiance bon enfant au siège de cette association à caractère social et humanitaire, chez Muana Kin, où plusieurs de ses membres ayant effectué le voyage de soutien aux Léopards au Gabon, ont organisé une cérémonie digne à ce joueur dont la performance sur les terrains d’Oyem et de Port-Gentil a connu un retentissement international. Il lui a donc été rendu avec une réception à la hauteur de ce qu’a pu accomplir Kabananga en 4 rencontres en 14 jours de participation.

Il est à rappeler qu’en groupe C de la 31ème CAN, Kabananga (55ème) a été l’auteur de l’unique but ayant abattu les Lions de l’Atlas du Maroc 1-0, lors de la 1ère journée (lundi 16 janvier à Oyem). Quatre jours plus tard, pour le compte de la 2ème journée, contre les Eléphants de la Côte d’Ivoire, il a inscrit (27ème) le but du 2-1 pour un match qui s’est achevé sur le score de 2-2 (vendredi 20 janvier à Oyem). La 3ème et dernière journée de la phase de groupes, Kabananga (23ème) a ouvert la marque face aux Eperviers du Togo, battus par 3-1 (mardi 24 janvier à Port-Gentil). Il n’a pas eu de réussite, en quarts de finale, devant les Black Stars du Ghana, vainqueurs par 1-2 (dimanche 29 janvier à Oyem).

Le joueur d’Astana FC de Kazakhstan est en visite familiale à Kinshasa depuis le retour de la délégation des Léopards au pays, le mardi 31 janvier dernier.ACP/Kayu/Wet