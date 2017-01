Pour une justice souple et distributive à l’Equateur

Mbandaka, O5 Janv. 2O17 (ACP).- M. Blanchard N’zee Lobey, ministre provincial en charge de la justice, a prôné une justice souple et distributive à l’Equateur, à l’occasion de l’annonce lundi, de son programme d’action 2O17, dans son cabinet de travail à Mbandaka.

Le ministre provincial s’est engagé à visiter régulièrement les maisons carcérales et particulièrement la prison centrale de Mbandaka. L’homme d’Etat équatorien, a justifié cette mesure dans le but de se rende personnellement compte de la gestion pénitentiaire, de l’évolution des dossiers de chaque détenu et de la manière dont les prisonniers sont traités sur le plan sanitaire.

N’zee Lobey, a cependant déploré l’état de délabrement avancé du bâtiment abritant la prison centrale de Mbandaka, annonçant dans les prochains jours sa réhabilitation pour éviter de nombreux cas d’évasions des prisonniers qu’on enregistre régulièrement dans cette maison de détention.

Il a promis de restaurer l’autorité de l’Etat dans le secteur de la justice par l’instauration de la justice de proximité à travers l’installation des tribunaux de paix dans la province de l’Equateur, principalement dans le territoire pilote de Bikoro. Ce programme, a-t-il indiqué, s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement provincial dans le secteur de la justice. ACP/Kayu/May