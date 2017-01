Justin Kangundu, Kadima Malemba et Adolphe Indombe Yenduku , retenus cadres de la 3e République

Kinshasa 19 janv. 2017 (ACP).- Le livre « Les cadres congolais de la 3ème République » publié aux éditions Harmattan, œuvre de deux journalistes de l’Agence congolaise de Presse (ACP), MM. Joseph-Roger Mazanza Kindulu et Jean-Cornelis Nlandu-Tsasa, respectivement directeur et sous-directeur du Bureau européen de l’ACP à Bruxelles retient un certain nombre des agents de l’ACP comme cadres de la 3 République. Le livre cite entre autre Justin Kangundu né le 14 septembre 1954 à Lever-ville PLC (Lusanga), dans le Bandundu.

En 1983, il obtient une licence en pédagogie appliquée à l’institut pédagogie national (IPN) et devient enseignant au lycée Motema Mpiko et au Cs les Loupiots à Kinshasa (1983-1987).

Il est nommé directeur adjoint du centre culturel présidentiel puis professeur de français et préfet du collège présidentiel de Gbadolite en (1987-1997). Membre fondateur du MLC, il est expert au secrétariat général, puis en janvier 2000, il devient secrétaire national chargé de l’éducation, du travail et de la planification. En mars 2002, il est désigné secrétaire à la présidence du mouvement. Le 30 juin 2003, il entre au gouvernement comme ministre de l’Agriculture. Il quitte ce poste le 21 janvier 2004, remplacé par Valentin Senga. En aout 2005, il est nommé administrateur délégué général de la Congolaise des Hydrocarbures (cohydro), poste qu’il conserve jusqu’à sa nomination comme DGA à l’ACP.

Kadima Malemba Adolphe, né à Kananga le 30 juin 1953, est licencié en sciences économiques appliquées. Engagé à l’ACP comme journaliste, il assume successivement les postes de secrétaire de rédaction, de rédacteur en chef et actuellement, administrateur directeur financier. Indombe YenduKu Mpinga Jean Joseph, titulaire d’une licence en sciences et techniques de l’information. Il est engagé à l’AZaP comme journaliste en 1976. Chef de service de l’audit interne, il assumera les fonctions d’ Administrateur Directeur Technique et actuellement diplomate au Togo.

Préfacé par le Professeur André Yoka Lye Mudaba, ce répertoire biographique retrace le cursus, des cadres congolais et permet ainsi de mieux cerner, à travers les différents parcours, les mutations opérées au cours de l’histoire récente de la RDC. ACP/Kayu/KGD