Kalamu crucifie Pharmagros (3-0) à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 26 janv. 2017 (ACP) – L’IC Kalamu a crucifié le FC Pharmagros sur la note de 3-0, jeudi au terrain Allemagne, dans la commune de Bandalungwa, en match remis de la 15ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

En première explication, l’AC Lega a pris le dessus sur l’AC Matonge sur le score de 2-1.

Par ailleurs, les autres rencontres de la même journée ont donné les résultats suivants : FC Feneline-UJS Kalamu 0-2, SM Telema Barumbu-AC Bandal 1-0, RC Bandal-EF La Colombe 0-3, New Motors-TP Acko Sport 2-1, OC Sion-SC Esperance 2-0, FC Kamwela-AC Ai Brousse 2-3 et AS Sonikara-CS Style 1-4. ACP/Kayu/May