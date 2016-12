Kasaï : aménagement de 4 sources d’eau potable à Tshikapa

Kananga, 26 Déc. 2016 (ACP).- Quatre sources d’eau potable ont été aménagées dans les localités de Makambo, Tshisemagema, Kalutu et Bakua Lembe, à Tshikapa, dans la province du Kasaï, par l’entreprise de construction «Grain de Seneve», a appris l’ACP, vendredi, de bonne source.

Ces ouvrages dont le coût n’a pas été révélé à l’ACP ont été réalisées pendant 5 mois dans le cadre de l’exécution du projet Programme d’appui aux infrastructures rurales» (PADIR) grâce au financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour permettre l’accès facile de la population bénéficiaire à l’eau potable en vue de la protéger contre les maladies d’origine hydrique.

C’est après les ouvrages déjà réalisées dans le même contexte à Bilomba et Dibaya (Kasaï central), Dekese et Luebo (Kasaï), que les localités de Makambo, Tshisemagema, Kalutu et Bakua Lembe, à Tshikapa viennent s’ajouter sur la liste. ACP/Kayu/JGD/FMB