Kasaï : appel de l’UNICEF aux partenaires pour une assistance humanitaires aux enfants

Kinshasa, 01er Oct. 2017 (ACP).- La directrice régionale du Fonds de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Pierre Poirier, a appelé tous les partenaires à se joindre à la réponse humanitaire dans le Kasaï, afin que les populations affectées, dont 1,2 million d’enfants, puissent retrouver l’accès aux services de base.

Mme Pierre Poirier a demandé aux donateurs de fournir urgemment des fonds pour les programmes de cette aide afin de résoudre tant soit peu cette crise humanitaire. La directrice régionale de l’UNICEF, qui a effectué du 24 au 29 septembre une visite en RDC, s’est rendue à Kananga, dans la province du Kasaï-Central, où elle a visité les centres de santé et des écoles affectés par la violence.

Elle a noté que les enfants font face aux risques d’épidémies, étant donné que le cycle de vaccination a été interrompu et plus de 400.000 d’entre eux risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère. «Les abus dont sont victimes les enfants doivent cesser et ils devraient être en sécurité au sein de leurs foyers, à l’école ou dans les aires de jeux et ne pas être forcés à combattre ou être blessés et tués lors de violences», a-t-elle souligné. «Faute d’accès aux services de base, des enfants continuent à mourir chaque jour au Kasaï, alors que nous devons saisir la chance de consolider le retour au calme», a dit Mme Poirier.

Après ses contacts avec les autorités congolaises dont le vice-ministre des Affaires étrangères et les ministres de la Coopération internationale, de la Santé et du genre, Famille et Enfant, elle s’est réjouie de la collaboration existante entre l’UNICEF et le gouvernement, dans la mise en œuvre des programmes visant le bien-être des enfants.

La directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'ouest et du centre a insisté sur les progrès qui restent à réaliser, en particulier pour les enfants affectés par la violence, dans un communiqué de cette institution de l'ONU reçu samedi à l'ACP.