Kasaï central : appel à l’adhésion des opérateurs économiques à l’OPEC

Kananga, 14 Oct. 2017 (ACP).- M. Jean-Pierre Badibanga, expert-comptable au sein du cabinet d’audit international et de conseil basé à Kinshasa, a invité, jeudi, à Kananga, les opérateurs économique à adhérer à l’Office des petites entreprises du Congo (OPEC) pour la prospérité de leurs affaires.

M. Badibanga qui s’est entretue à ce sujet avec le vice-président de l’Assemblée provinciale, M. Ambroise Mukenge Masanka, a rappelé à son hôte l’objectif de sa mission consistant à se rendre compte de fonctionnement de l’antenne locale de l’OPEC et de dresser un état des lieux de cette entreprise en prévision de mesure de redressement à préconiser.

Il a annoncé l’appui attendu de la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’organisation des forums entre les autorités politiques, les membres de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises et artisanat), de la DGRKAC (Direction générale des recettes du Kasaï Central (FENAPEC) et autres partenaires en vue de discuter ensemble sur certaines orientations à prendre en vue de l’amélioration de la bonne marche de l’OPEC.

Il en sera de même de l’organisation des ateliers de renforcement des capacités des membres et la mise à leur disposition des moyens matériels et financiers, a indiqué M. Badibanga, avant de remercier le vice-président de l’organe délibérant pour l’accueil lui réservé. ACP/Mywh/Bsg/Fmb