Kasaï Central : Les églises de réveil à la rescousse des pensionnaires de l’hospice des vieillards

Kananga, 05 Jan. 2017 (ACP).- Les différentes églises de réveil de la ville de Kananga, au Kasaï Central, ont apporté dans cette ville, au début de la semaine, leur assistance aux pensionnaires de l’hospice des vieillards de l’avenue Kamuandu dans le cadre des festivités de nouvel an 2017, a constaté l’ACP.

Outre des habits et des pagnes de friperie, de la farine du riz, du sel et des fretins, ce don en vivres et non vivres ont été distribués gratuitement aux vulnérables de cet hospice parmi lesquels des personnes de 3ème âge, des orphelins et autres personnes abandonnées par leurs familles.

Les pasteurs des églises ont profité de cette occasion, pour réconforter les pensionnaires de cet hospice avec la parole de Dieu en les rassurant de l’amour et l’attention particulière que leur accorde le Dieu de miséricorde.

L’un des bénéficiaires a, au nom de ses pairs, remercié les hommes de Dieu pour leur assistance en ces jours de fête de nouvel an 2017 en vue de soulager tant soit peu leur misère.

L’Eglise orthodoxe grecque offre la nourriture aux détenus de la prison de Kananga

Par ailleurs l’Eglise orthodoxe grecque a offert, le week-end, la nourriture aux détenus de la prison de Kananga, dans le cadre des festivités de nouvel an 2017.

Elle a distribué des vivres constitués du riz, des biscuits, de bidia (fufu) sous l’animation de la chorale dirigée par le Père Collanique Kakanda Bakole. Pour Mgr Ignatos, chef de la mission orthodoxe grecque à Kananga, ce don est le signe de fraternisation avec les frères et sœurs en conflit avec la loi.

Il a invité l’autorité judiciaire à accorder le bénéfice de l’urgence au traitement rapide des dossiers des mineurs emprisonnés, leur place n’étant pas à la prison. Le prélat orthodoxe grec a décrié également le surpeuplement de la prison de Kananga. ACP/Kayu/May