Kasaï Central : érection des barrières routières anarchiques à Mashala et Kunduye

Kananga, 24 Janv. 2017 (ACP).- Des inciviques non autrement identifiés ont érigé depuis un temps des barrières routières anarchiques sur différentes routes d’intérêt local dans certains villages des secteurs de Mashala et Kunduye, territoire de Dimbelenge, au Kasaï Central.

L’autorité territoriale de Dimbelenge qui a déploré cette situation, a indiqué lundi, à l’ACP que les axes routiers situés dans les groupements de Bena Nganza, Kasema et Mupaka, secteur de Mashala, ainsi que ceux des localités de Tshiyola et Kajiba (Kunduye) sont les plus affectés par ce phénomène.

Ces inciviques qui exigent de l’argent aux passants entretiennent aussi des tribunaux clandestins pour de renflouer les poches, déplorent la même autorité qui en a appelle à l’intervention des services compétents pour régler ce problème. ACP/Fng/Mat/JGD/Fmb