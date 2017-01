Kasaï Central : intervention humanitaire de l’UNICEF à Dibaya

Kananga, 02 Jan. 2017 (ACP).- M. Alex Kande Mupompa, gouverneur du Kasaï Central, a réceptionné, vendredi, à Kananga, au nom de l’exécutif de cette province, une quantité de matériel, des équipements destinés aux projets de développement, des kits médicaux, des fournitures scolaires et autres kits, don de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) destiné à la population sinistrée de Dibaya pour une valeur totale de 830.366 dollars US.

Alex Kande Mupompa qui a salué la coopération agissante existant entre la RD Congo et l’UNICEF, en a appelé à l’usage responsable de cette dotation, avant d’insister sur la nécessité pour les partenaires dudit programme d’acheminer sans détour ce don aux bénéficiaires.

Pour le chef de Bureau de l’UNICEF Kasaï et Kasaï Central, le Dr. Patrick Matala, cet appui s’inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire destinée au territoire de Dibaya au terme de l’évaluation et l’enquête réalisées du 02 au 05 septembre 2016 par les acteurs de la coordination provinciale inter-agences pour l’ex Kasaï Occidental.

Selon cette évaluation, a-t-il ajouté, 21 localités ont été affectées par cette insécurité et 2.144 ménages demeurés sans abris, 106.522 personnes ont nécessité une couverture médicale, 2.515 élèves un besoin de la reprise des cours dans 7 écoles détruites, 869 ménages attendant un appui au plan de sécurité alimentaire et la protection des droits.

Le Dr. Eugénie Misenga et M. Simon Zono Inga Leya, respectivement chef de division provincial de la Santé publique et Directeur provincial de l’EPS-INC (enseignement primaire, secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté », ont, à tour de rôle, remercié, à cette occasion, l’UNICEF pour son appui tout en promettant un suivi de la gestion de ces matériels et autres équipements.

Un don matériel conséquent

Ce don matériel qui a été jugé conséquent, comprenait, entre autres, 56 motos DT 125, 82 vélos, pour les directeurs des écoles rurales certifiées assainies, 26 kits scolaires, 24 salles de classe réhabilitées, 8 kits basics contenant de matériels de base et médicaux essentiels pour 5 centres de santé pour des soins gratuits à offrir pendant 3 mois en plus d’une subvention financière pour le paiement des primes aux prestataires.

A cela s’est ajouté 447 kits NFI contenant chacun des couvertures, des ustensiles de cuisine, des vêtements, etc. destinés à autant de ménages retournés à la localité de Ntenda/Apollo, tandis que 3.000 autres ménages ciblés vont bénéficier de l’appui de la réponse alternative pour les communautés en crise (ARCC). ACP/Kayu/May