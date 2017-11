Kasaï Central : le procureur général près la Cour d’appel de Kananga déplore les dérapages médiatiques

Kananga, 18 Nov. 2017 (ACP).- Le procureur général près la Cour d’appel de Kananga, M. Franck Kakala Lomboto, qui s’est entretenu, mardi, dans cette ville, avec les responsables des organes de presse, a exprimé son dépit face aux dérapages médiatiques déplorés dans ce paysage, a constaté l’ACP.

Pour lui, cet état déplorable découle de manque de professionnalisme de plusieurs journalistes qui ont embrassé cette carrière sans critères exigés par la loi en la matière, estimant que cette situation est à la base de non-respect de code de déontologie et d’éthique professionnel des intéressés. «Un journaliste non professionnel étant un danger public pour la société», a-t-il soutenu à cette occasion, Franck Kakala Lomboto a indiqué, en outre, que la radio et la télévision ne constituent pas un cadre pour y entretenir des propos injurieux, la calomnie, la diffamation, la violation de la vie privée des individus, le non-respect des autorités publiques, etc.

Estimant que la valeur d’un journaliste procède de la diffusion d’une information saine, responsable, vérifiable et vérifiée, il a invité les organes de régulation et d’autorégulation à assumer correctement leurs responsabilités à l’endroit de tous les organes non encore en règle avec la loi.

Auparavant, MM. Maurice Mbala Mupemba wa Ilunga, Evariste Ngalamulume Katende, Adelly Kabasubabu et Kamba Ntambue, respectivement responsables de la division provinciale de Communication et Médias, de la coordination du CSAC, de la section de l’UNPC et de l’antenne de l’OMEC, ont édifié, à tour de rôle, les missions et les objectifs dévolus à leurs structures respectives. ACP/YWM/BSG/JGD