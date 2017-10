Kasaï central : sensibilisation des populations à la protection des structures de base en construction

Kananga, 14 Oct. 2017 (ACP).- Une mission conjointe composée des experts de l’Inspection provinciale du développement rural, de la Division de la Santé publique et la Direction de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), a sensibilisé, de mercredi à samedi, dans les territoires de Dibaya et Demba, au Kasaï Central, les population et les autorités locales à la protection des infrastructures de base en cours de construction avec l’appui du Projet de renforcement des structures socio-économique (PRISE) pour le développement de leurs milieux.

L’inspecteur provincial du développement rural pour cette partie du pays, M. Simon Bope, qui l’a confié samedi dans un entretien avec l’ACP, a indiqué qu’il s’agit de 22 latrines publiques, 4 centres de santé et 9 écoles primaires en cours d’achèvement.

Le niveau d’avancement de construction de ces ouvrages démarrés depuis l’année 2016 est estimé à plus de 50% en dépit de l’insécurité due au phénomène Kamuina Nsapu, a expliqué M. Bope. ACP/ ACP/Mywh/Bsg/Fmb