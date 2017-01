Kasaï Central/Sécurité : 26 cas de tueries dus au mouvement insurrectionnel de Kamuina Nsapu en janvier 2017

Kananga, 10 Jan. 2017 (ACP).- Le mouvement insurrectionnel de feu chef coutumier Kamuina Nsapu a provoqué la mort de 26 personnes au total dont 4 civils, 9 éléments des forces de l’ordre et de 12 miliciens lors des incursions meurtrières menées au mois de janvier en cours dans les contrées de Kananga, de Kalumba/Gare, de Bunkonde et de Tshimbulu, dans le territoire de Dibaya, au Kasaï Central.

A cela s’est ajouté également la récupération de 6 armes de guerre de marque AK47, plusieurs minutions et 14 armes de fabrication locale dénommées calibre 12.

Ce bilan a été établi par le Conseil provincial de sécurité réuni, dimanche à Kananga, en session extraordinaire, sous la direction de son président, Alex Kande Mupompa, a indiqué un communiqué de presse dont copie parvenue lundi à l’ACP.

Mettant en garde ces inciviques enjoints de déposer sans délai les armes pour adhérer au processus de paix en cours, a noté le texte, le Conseil provincial de sécurité a invité la population du Kasaï Central à se désolidariser de ce mouvement.

Il a attiré, en outre, son attention sur les effets nocifs de faux breuvages initiatiques d’invulnérabilité communément appelé « tshizaba » sur la santé, en recommandant la vigilance tous azimuts et la dénonciation de toute infiltration auprès des services compétents.

Que des crimes !

Le même document a révélé à l’actif de ce mouvement insurrectionnel depuis son apparition en août 2016, notamment l’enrôlement forcé des mineurs, l’utilisation des femmes et enfants comme boucliers humains.

Il en est de même de la destruction méchante des édifices publics et du recours aux miliciens par « des aspirants chefs coutumiers » pour déstabiliser ceux légalement reconnus.

L’assassinat de Mme Béatrice Bambi Tshibangu, épouse du chef de groupement de Tshiendela, à Bakwa Nkole, secteur de Dibanda, à cause du refus catégorique de son mari de rejoindre ce mouvement, a été également dénoncé, en plus de l’érection des barrières routières anarchiques sur les axes Kananga-Bunkonde, Kananga-Tshimbulu et Tshimbulu-Bunkonde. ACP/Mat/May