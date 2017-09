Kasaï : Les opérations de révision du fichier électoral au centre des échanges du Cadre de concertation à Tshikapa

Kinshasa, 13 sept. 2017 (ACP).-Les autorités politico-administratives, autorités coutumières et traditionnelles, représentants des partis politiques, délégués des confessions religieuses, la Société civile dans sa plus grande diversité, différentes associations féminines et de jeunes, agents et cadres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ont échangé mardi à Tshikapa dans la province du Kasaï sur le processus électoral et les opérations de révision du fichier électoral, rapporte une dépêche de la CENI parvenue mercredi à l’ACP.

Ces échanges citoyens inscrits dans le cadre de concertation CENI-forces vives de la province de Kasaï, ont connu l’intervention du Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi qui a promis que son institution va prendre en compte des préoccupations soulevées dont les principales sont fondées sur la durée des opérations d’enrôlement des électeurs, la publication du calendrier électoral, l’enrôlement.

Au cours de cette concertation, M. Jean Baptiste Ndundu, membre de l’Assemblée plénière de la CENI a remis des outils de sensibilisation de la population aux différentes personnalités et structures locales.

Dans le souci de renforcer et d’appuyer la chaîne de supervision, trente motos ont été achetées et remises au Secrétaire Exécutif Provincial par la CENI. ACP/Kayu