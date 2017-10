Kasaï Oriental : 225 nouveaux infirmiers accueillis dans l’ordre

Mbuji-Mayi, 21 Oct. 2017 (ACP).- 225 nouveaux infirmiers des différents niveaux (ITM et ISTM) ont prêté vendredi serment de Florence, fondatrice de la profession infirmière, au club de la Minière de Bakwanga (MIBA), promettant ainsi de respecter en toute circonstance la dignité et les croyances religieuses des patients confiés à leurs soins, en présence du secrétaire exécutif et représentant du gouverneur de province du Kasaï Oriental, Etienne Kabamba.

Les impétrants ont été invités par le président provincial de l’ordre des infirmiers Symplice Kashala à se faire inscrire au tableau pour accroître le nombre encore très réduit du personnel soignant, soit 10 seulement pour toute la province sur plus de 15.000 inscrits au tableau sur toute l’étendue de la RDC, une année après la mise en place de l’ordre. «Nul ne peut exercer la profession infirmière sans avoir été enregistré dans l’ordre», a dit M. Symplice Kashala. ACP/BSG/JGD