Kasaï-Oriental : appuie de la CTB aux mères des élèves filles de l’ITAV/ Ngandanjika

Ngandanjika, 30 Sept. 2017 (ACP).- La Coopération technique belge (CTB) à travers son programme de l’éducation dans le Kasaï-Oriental (EDUKOR), a apporté un appuie vendredi une soixantaine des femmes mères des élèves filles de l’Institut technique agricole et vétérinaire (ITAV) de Ngandanjika, grâce à l’approche entrepreneuriat féminin en vue de leur permettre de supporter les frais de scolarité de leurs enfants.

Selon la chargée du genre à l’EDUKOR-CTB, Betty Kusuba, ces femmes fabriquent actuellement des savons et produisent de l’huile de palme grâce aux matériels et intrants de transformation, après avoir reçu une série de formations sur l’entrepreneuriat et la gestion financière.

L’objectif de cet appuie est de donner la chance aux jeunes filles d’accéder et de finir les études dans les filières techniques au même titre que les garçons, a-t-elle souligné. ACP/FNG/YWM/BSG/Wet