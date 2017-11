Kasaï Oriental : les femmes leaders conviées à marquer leur présence dans la politique

Mbuji-Mayi, 22 Nov. 2017 (ACP).- Les femmes leaders de la province du Kasaï Oriental ont été informées sur leur faible participation dans l’activité politique à tous les niveaux en République démocratique du Congo, et conviées à remonter le pourcentage en vue de la bonne gouvernance de la chose publique. L’appel a été lancé lundi au cours d’une tribune d’expression populaire organisée à la Caritas diocésaine de Mbuji-Mayi, par le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO).

Me Lisette Mavungu, facilitatrice nationale de la CAFCO qui a exposé sur le cycle et le système électoraux, a déploré le fait que la femme qui représente selon les statistiques, 52% de la population, ne soit pas assez représentée dans les institutions de la République à cause du désintéressement et des pesanteurs culturelles qui militent en défaveur de la femme, alors qu’elle a les atouts pour sa forte représentativité.

Elle a fait savoir que le cycle électoral constitué des périodes préélectorale, électorale et postélectorale. La femme doit être informée suffisamment pour son implication, ce qui permettra de produire un travail de qualité qui équivaudrait celui de son collègue masculin, a souligné Me Mavungu.

Les participantes à cette session se disent satisfaites par cette remise à niveau qui a constitué pour elles, un encouragement pour sa présence effective dans les activités politiques. Elles estiment que désormais, elles vont fournir des efforts dans leurs partis politiques, pour occuper une place de choix dans les comités et prétendre ainsi se présenter en place utile lors des prochaines élections. ACP/Fng/BSG/JGD