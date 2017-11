Kasaï Oriental : la population appelée à référer de structure sanitaire de la place en cas de diarrhée

Mbuji-Mayi, 04 Nov. 2017(ACP).- Dr Jean Pierre Nsumba, médecin épidémiologiste à la division provinciale de la santé au Kasaï Oriental, a appelé vendredi, la population de la ville de Mbuji-Mayi et des 5 territoires, à prendre au sérieux la menace de choléra qui guette la province, en référant le plus tôt dans une structure sanitaire, tout cas de diarrhée pour une bonne prise en charge.

Dr Nsumba qui parlait devant la presse, en appelle à la responsabilité des parents et autres membres des familles pour éviter de trainer, comme c’est souvent l’habitude, avec des malades à la maison pour éviter non seulement leur perte, mais aussi la contamination des sujets sains.

L’épidémiologiste provincial insiste par ailleurs sur le fait que la maladie étant à la porte de la province du Kasaï Oriental, les règles d’hygiène doivent être de stricte application, en l’occurrence l’entretien des latrines, le lavage correcte des mains au savon avant tout repas et après les toilettes, et le refus de consommer tout aliment exposé à l’air libre.

Malgré ces appels incessants lancés par les techniciens de la santé sur des règles à observer, il est constaté sur le marché, que l’insalubrité n’a pas encore dit son dernier mot, aidée par les pluies régulières qui s’abattent sur la ville de Mbuji-Mayi. Des aliments comme des beignets et autres grillades, la viande des cabris, les boissons de fabrication locale sont exposés à l’air libre et consommés plus qu’auparavant, comme si de rien n’était.

Un journaliste de l’ACP qui a fait ce constat, fustige le fait que quelques consommateurs et vendeurs interrogés disent qu’ils ont déjà pris l’habitude de vivre dans ces conditions pour lesquelles tout changement impliquerait des moyens financiers, alors qu’ils en sont dépourvus. ACP/Bsg/May